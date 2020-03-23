В понедельник в Литве установлено ещё 17 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает министерство, пять случаев установлено в Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем: один человек вернулся из Великобритании, один – из Мексики, один случай контактный, а информация по двум случаям, выявленным на мобильном пункте проверки в Вильнюсе, уточняется.
Семь случаев установлены в лаборатории вильнюсской клиники Сантарос. Из них два завозных – по одному из Великобритании и Франции. Пять случаев контактных, один из них – медик из вильнюсской поликлиники.
Один случай установлен в лаборатории Каунасской клиники, проба получена с мобильного пункта в Каунасе, информация уточняется.
Четыре случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы: три контактных случая (контакт двух из них отслежен), один случай завозной из Германии.
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