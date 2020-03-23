aA
В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число заразившихся выросло до 160, сообщил в понедельник Минздрав.
В понедельник в Литве установлено ещё 17 случаев заражения коронавирусом
© DELFI / Domantas Pipas

Как сообщает министерство, пять случаев установлено в Национальной лаборатории по надзору за общественным здоровьем: один человек вернулся из Великобритании, один – из Мексики, один случай контактный, а информация по двум случаям, выявленным на мобильном пункте проверки в Вильнюсе, уточняется.

Семь случаев установлены в лаборатории вильнюсской клиники Сантарос. Из них два завозных – по одному из Великобритании и Франции. Пять случаев контактных, один из них – медик из вильнюсской поликлиники.

Статьи по теме:
Министр: готовы поправки к закону об ужесточении наказаний за нарушение режима карантина  (7)
Министр здравоохранения: в публичных местах надо носить средства защиты  (57)

Один случай установлен в лаборатории Каунасской клиники, проба получена с мобильного пункта в Каунасе, информация уточняется.

Четыре случая установлены в лаборатории Клайпедской университетской больницы: три контактных случая (контакт двух из них отслежен), один случай завозной из Германии.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

В Литве зафиксировано 154 случая заражения коронавирусом (81)

Советник премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

TOP новостей

В понедельник в Литве установлено ещё 17 случаев заражения коронавирусом общее число – 160 (34)

В понедельник в Литве установлено 17 новых случаев...

На арендованном государством пароме – шокирующая картина: безработные соотечественники представляют серьезный вызов (2)

Жители Литвы , из-за коронавируса лишившиеся работы за...

На время карантина – в Литве новый порядок выплат: пособия по болезни будут разных размеров (28)

Во время карантина детей в связи с коронавирусом или в...

Министр: готовы поправки к закону об ужесточении наказаний за нарушение режима карантина штраф до 1500 евро или уголовная ответственность (7)

Министерство юстиции Литвы подготовило поправки к...

Министр здравоохранения: в публичных местах надо носить средства защиты  карантин продлят на две недели (57)

23 марта министр здравоохранения Литвы Аурелиюс...

|Maža didelių žinių kaina