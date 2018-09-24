Читатели DELFI сообщили, что заторы образовались на оживленном участке Неменченского шоссе - ул. O.Милашяус - ул. Карейвю. По данным портала sviesoforai.lt, затор образовался и на оживленном перекрестке ул. Карейвю - Жирмуну.

На перекрестке Жальгирё и ул. Калварию образовался затор из-за ДТП. Там столкнулись два легковых автомобиля.

Неудобства ждали и вильнюсцев, которые ехали по ул. Озо и Укмергес. Заторы были на ул. Оланду, проспекте Пилайтес и Лайсвес, ул. Т.Нарбуто.

По данным портала sviesoforai.lt, заторы формировались в 9-ти разных местах Вильнюса. По мере возможности водителей просили выбирать другой маршрут.