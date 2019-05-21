В понедельник на части территории Литвы был побит температурный рекорд

"Вчера рекордная жара была зафиксирована в Биржай, Дотнуве, Клайпеде, Лаукуве, Расейняй, Шяуляй, Тельшяй, Укмерге и Утене. Там температура поднялась до 27-29 градусов тепла. Такого тепла 20 мая на части территории Литвы еще не было", – сказала BNS синоптик Литовской гидрометеорологической службы Маргарита Киркляускайте.
Однако абсолютный рекорд этого дня не был побит – он был зафиксирован 20 мая 1937 года в Лаздияй и составил 29,4 градусов.
Будет ли рекордно тепло и во вторник, синоптики смогут ответить только после 21 ч., когда получат информацию со всех станций.
По словам Киркляускайте, обычно максимальную температуру фиксируют в 16-17 ч. Надеются, что на севере, а также на юге страны – в Клайпеде, Паланге – воздух прогреется до 30-ти градусов.
21 мая температурные рекорды были установлены в 1993 и 2013 гг., тогда воздух прогрелся до 27-30 градусов.
"Если и не будут побиты рекорды тех лет, то сегодня температура будет близка рекордной", – сказала синоптик.
По ее словам, температура 24-28 градуса на большей части территории страны составит и в среду и в четверг, а в пятницу и в выходные температура снизится, будет прохладнее, пойдут дожди.
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