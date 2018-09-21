В помощь водителям% рядом с центром появятся места для 3000 авто

За день на предложение откликнулись 6 компаний, предложивших еще больше 2865 бесплатных мест на подземных и надземных стоянках рядом с проспектом Конституциёс.

"Я благодарю социально ответственный бизнес за вильнюсское гостеприимство и сознательность", – сказал Шимашюс.

С 5 ч. утра 22 сентября до 22 ч. 23 сентября легковые авто можно будет бесплатно оставить: в ТЦ Europa (900 мест), на стоянке банка Swedbank (530 мест), бизнес-комплекса Burės (400 мест), бизнес-центра Quadrum (200 мест), Вильнюсской мэрии (300 мест), банка Danske bank (85 мест).

Бесплатный паркинг предложила и компания Eika на ул. Гоштауто 40B и 40D (450 мест).

Мэр приглашает поддержать эту инициативу и другие компании.

Водители должны помнить, что в подземной стоянке нельзя оставлять автомобили с газовым оборудованием.