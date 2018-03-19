Полиция вскоре будет работать с современным переносным лазерным радаром Laser Cam 4 с интегрированной видеокамерой.

"Зафиксировав случай превышения скорости, радар снимает автомобиль на видео. На видео хорошо виден автомобиль, его номера, скорость движения. Все это можно предъявить в качестве доказательства нарушителю", – сказал Владимирас Лесюкас, начальник роты дорожного патруля Шяуляй.

Радар фиксирует как подъезжающие, так и удаляющиеся транспортные средства. Его можно использовать и для фиксирования других нарушений, например, пользования мобильным телефоном за рулем, езды без ремней безопасности.

По словам Лесюкаса, полицейским необязательно сразу останавливать нарушителей, зафиксированных с помощью радара - протокол нарушителю можно выслать позже.

Такой радар - новинка в Литве. Недавно им пользоваться начала и Литовская дорожная полиция. В Эстонии такие радары используют с 2014 года.

"Каждое новшество, современная техника улучшает производительность труда полиции, помогает экономить время. Радует, что городские власти помогают обеспечивать порядок в Шяуляй", – сказал Лесюкас.

В прошлом году Шяуляйская мэрия подарила полиции другой современный радар, который был установлен в служебном автомобиле. С его помощью в прошлом году зафиксировали почти 7000 случаев повышения скорости.