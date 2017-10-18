В помощь Департаменту миграции направлено 10 сотрудников полиции

"Глава ДМ не справляется, еще некоторое время назад она просила увеличить число работников, она указала 12 штатных единиц, но в этот период мы так быстро помочь не можем, потому что нет финансирования. Поэтому мы договорились с полицией, что из управлений по миграции они переведут 10 сотрудников в ДМ. Это оперативные меры для решения проблемы, потому что мы видим, какие очереди образовались, люди работают сверхурочно, поэтому, возможно, появляются и ошибки", - сказал министр.

Он говорит, что полицейских пока направляют на два месяца, министерство просит наметить в бюджете на дополнительные штатные единицы 148 тыс. евро, если деньги выделены не будут, то делегирование сотрудников полиции предполагается продлить. С начала октября департамент из-за нехватки сотрудников не принимает прошения о выдаче литовских виз - министр говорит, что выдача виз должна быть возобновлена.

Образование очередей по разным просьбам Э. Мисюнас связывает с либерализацией выдачи трудовых виз, особенно украинцам, а также традиционной активизацией миграции студентов из-за рубежа осенью.

Э. Мисюнас назвал временное решение "тушением пожара", между тем планирующаяся реформа ДМ, по его словам, будет проводиться "после рационального обдумывания, а не в условиях пожара".

Две недели назад министр объявил о планах ликвидировать ДМ, который в последнее время сильно критикуют, и передать его функции полиции, а часть функций передать пограничникам.

Президент Даля Грибаускайте раскритиковала эту инициативу и заявила, что проблемы миграционной системы нужно решать посредством реорганизации этого ведомства, а не посредством передачи его функций структурам системы внутренних дел.

ДМ критиковали за несколько решений, связанных с предоставлением убежища, выдачей видов на жительство в Литве и вероятной утечкой информации.