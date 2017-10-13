Встреченные в Сувалках жители Литвы говорят: если цены на канцтовары и не очень отличаются от литовских, то спортивную форму или ранцы точно лучше брать у соседей.

Первых соотечественников мы встретили сразу, как только вошли в магазин. Они приехали за канцтоварами. "Это первые выходные за последний месяц, когда мы не работаем. Приехали из Алитуса, дочке нужны в школу разные канцтовары. Думаем, сэкономим около 20%", – сказали Отилия и Мантас. Они сказали, что приехали за покупками в Польшу только во второй раз, а покупать здесь канцтовары посоветовала соседка.

"Она сказала, что здесь все намного дешевле. Конечно, ластики, карандаши покупать не будем, они и в Литве недорого стоят. Но нам нужен ранец, спортивная форма, тетради – все это в Литве продают по космической цене", – сказала Отилия, заметив, что планирует потратить 100 евро.

Диана с сыном Деймантасом рассказали, что приезжают за школьными принадлежностями в Польшу несколько раз в год. По словам Дианы, каждый раз она тратит здесь в два раза меньше, чем заплатила бы за те же товары в Литве.

"В этом году я заметила, что очень низкие цены на разные мелочи. Раньше мы и ластики отсюда везли, сейчас уже не выгодно. Очень дороги в Литве ранцы и рюкзаки – некачественные брать не хочется, а хорошие стоят очень дорого. Я не понимаю, почему в Польше хорошие фирменные рюкзаки намного дешевле. То же самое и со спортивной формой для подростка", – сказала Диана.

За спортивную форму и рюкзак она заплатила 350 злотых (82 евро). "В Литве таких цен нет. Конечно, во время акций на рынке можно купить похожую одежду по такой цене - но она не будет фирменной", – сказлаа женщина.

В большей части магазинов ТЦ Suwalki plaza (особенно, если это магазины известных брендов, которые есть и в Литве) цены на одежду отличаются лишь в несколько евро.

Но можно найти и интересные вещи. Мы отправились на третий этаж, в магазин, который рекомендовала Диана. Самые дешевые рюкзаки Nike и Adidas здесь стоят 60 злотых (14,03 евро), но есть и подороже – за 80 (18,7 евро) или 100 злотых (23,38 евро).

В этом магазине есть и спортивная обувь. Самые дешевые мужские спортивные ботинки Freewear стоят 160 злотых (37,39 евро), со скидкой – 30 (7 евро). Скидка - 80%. Nike и Adidas стоят от 199 злотых (46 евро), со скидкой – 129 (30 евро). Правда, есть и более дорогие ботинки. Популярные в Литве (правда, прошлого сезона) Nike Air Max стоят 400 злотых (93,47 евро), New Balance – 370 злотых (86,46 евро).

В том же магазине есть и спортивная форма. Майки со скидками от 20 злотых (4.67), шорты или брюки 60 злотых (14.02 евро).

Значит, за 300 злотых, или 70 евро, можно было купить рюкзак и спортивную форму с ботинками.

А какие цены на школьные принадлежности?

Встреченные соотечественники сказали, что приехали сюда не ради канцтоваров, а зашли за ними только, чтобы истратить последнюю мелочь.

"Канцтовары? Дешевле, но суммы небольшие, много на них не сэкономишь. С другой стороны - евро к евро и что-то получается. Нам хорошо, у нас один ребенок, но если бы было три, то конечно было бы дешевле здесь покупать", – сказала покупательница из Литвы.

Цены на канцтовары на самом деле ниже, чем в Литве. Ручка с чернильной капсулой 3 злотых (0,7 евро), карандаш – 0,23 евро, коробка цветных карандашей 12 шт. – 2 злотых (0,46 евро), самые дешевые пеналы – 5 злотых (1,15 евро), тетрадь 60 л – 0.79 злотых (0,18 евро).

В Литве такая ручка стоит 0,99, карандаш – 0,29, цветные карандаши – 0,98, самые дешевые пеналы 2,99, тетрадь 60 л – 0,5 евр.

Полный комплект школьных товаров в Литве обойдется в 9,32, а в Польше – 5,55 евро.