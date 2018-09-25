Член правления Литовского содружества педиатров Вайдотас Урбонас назвал это большим шагом назад, подчеркнув, что такое решение скажется не только на качестве услуг для детей, но и на качестве услуг для взрослых.

"Вытесняя педиатров из первичного звена, мы навесим на семейных врачей столько обязанностей, сколько ему не под силу", - считает Урбонас.

"Мы каждые 5 лет обновляем наши знания. Как сделать это семейному врачу, как ему разбираться и в кардиологии, и в рекомендациях по питанию детей, и в неврологии взрослых, уже не говоря о редких заболеваниях. Если навесить на семейного врача еще и педиатрию - то это большой шаг в прошлое, а не вперед. Только те, кто ничего не понимает ни в медицине, ни в экономике, могут принимать такие решения", - возмущался Урбонас.

О необходимости сохранить звено педиатрии речь шла и с Минздравом, и с депутатами парламента.

"Сотни раз говорили, где хотите, даже в президентском дворце, но все как об стенку горох, ни одного аргумента "за". Аргумент, касающийся экономических причин не оправдал себя. Мы представили данные из Италии, которые показали, что там перевод педиатрии в ведение семейного врача стоил дороже", - рассказал Урбонас.

Врач убежден, что такие специалисты как педиатры просто необходимы. А решение отказаться от них осложнит даже походы к частным педиатрам.

"Это значит, что если ты в Литве хочешь учредить кабинет по оказанию первичной помощи и как в США или Германии, принимать детей, то Больничная касса не заключит с тобой соглашение. И это потому, что в первичном звене в Литве есть только семейные врачи - и точка", - был удивлен Урбонас.

Другое непонятное для него решение - выплата финансового поощрения семейным врачам за каждого ребенка, а если ребенка ведут к педиатру, то ему финансово это никак не оплачивают.

"Вытесняют одну категорию врачей, а другая становится привилегированной. Я думаю, что это непрозрачно, уже не говоря о профессионализме, если иметь в виду, что медицина уходит в сферу специализации, а не наоборот. Конечно, в поликлинике у нас не может быть много узкопрофиллированных специалистов, но тогда давайте хотя бы делить пациентов по возрасту, поскольку то, что характерно для детей, для взрослых неактуально. У всех есть свои особенности, болезни", - подчеркнул врач.

Минздрав в своем ответе заметил, что у родителей есть право выбора между семейным врачом и педиатром, если такой есть в команде.

"Этот врач работает в одной команде с врачом по внутренним болезням, акушером-гинекологом и хирургом. Сейчас педиатры и семейные врачи работают в разных командах", - сказано в ответе Минздрава.

"Семейные врачи, которые учатся сейчас, готовы лечить как детей, так и взрослых, поэтому постепенно эти функции должны перейти к ним. Но это не означает, что педиатры, работающие в поликлиниках, останутся без работы. Они будут работать в команде с другими врачами, как работали до сих пор", - сказано в ответе Минздрава.

"Сейчас в вузах педиатров готовят для работы во вторичном и третичном звене", - сказано в сообщении.

На вопрос, действительно ли постепенно по мере прекращения подготовки педиатров для работы в поликлиниках, в будущем детьми будут заниматься семейные врачи, Минздрав ответил - Да.