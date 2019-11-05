В поликлиниках - наплыв пациентов: бесплатных вакцин от гриппа не осталось

Государственная больничная касса подписала договор о поставках вакцины от гриппа в июне 2019 года. В этом году закупили четырехвалентную вакцину. Ее должны были доставить в конце октября.
Часть жителей Литвы уже смогли сделать прививки от гриппа - в октябре поступила первая партия - 50 000 вакцин. Однако в течение месяца бесплатных вакцин не осталось.
Читатели портала DELFI жалуются, что не могут сделать бесплатную прививку от гриппа. Например, читательница из Шяуляй сказала, что уже два месяца звонит в поликлинику и ей постоянно отвечают, что вакцины нет, когда будет - неизвестно.
Представитель вильнюсской Антакальнисской поликлиники сказала, что у них на данный момент нет ни платной, ни бесплатной вакцины (бесплатная закончилась 1,5 недели назад). Новая партия должна поступить 6-7 ноября.
А вот представители Каунасской клиники не знают, когда может появиться вакцина.
Представитель частной клиники Antėja Дангира Бабенскене сказала, что у них можно сделать прививку с сентября и количество желающих постоянно растет. На данный момент прививки сделало в три раза больше людей, чем за весь прошлый сезон.
Представитель ГБК Аустея-Мария Стракшайте сказала, что вторая партия бесплатной вакцины уже пришла и вакцину передают поликлиникам. Всего в этом году заказано 144 000 доз бесплатной вакцины (на 13 000 больше, чем в прошлом году).
Бесплатно от гриппа в Литве прививают жителей из групп риска:
старше 65 лет,
беременных,
лиц, проживающих в домах социальной опеки или в хосписах,
больных хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями верхних дыхательных путей,
болезнями почек,
хроническими болезнями, связанными с иммунитетом,
онкобольных,
работников учреждений системы здравоохранения.
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