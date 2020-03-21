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В пятницу Литовская полиция получила 302 сообщения и нарушении режима карантина и самоизоляции.
В полицию поступило 300 сообщений о нарушении карантина
© Zuma Press / Scanpix

В субботу утром представитель Литовской полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что количество сообщений уменьшилось, но их содержание осталось прежним.

"По сути, никаких перемен нет, просто звонков стало меньше", – заметил Матонис.

Он сказал, что больше всего сообщают о нарушении самоизоляции, а также о компаниях, которые нарушают требования карантина.

Всего за неделю поступило 1500 таких сообщений.

С четверга вступило правило не собираться в общественных местах группами больше чем по 5 человек. На детских площадках вместе могут играть дети только одной семьи.

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С 16 по 30 марта в Литве действует карантин, закрыты магазины за исключением продовольственных магазинов, аптек и продовольственных рынков. Бары и кафе могут готовить еду только на вынос.

Закрыты салоны красоты, СПА-центры, парикмахерские, казино.

Все вернувшиеся из-за границы люди 14 дней должны находиться в условиях самоизоляции.

ru.DELFI.lt
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