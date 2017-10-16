Такие обстоятельства 16 октября выяснились в Вильнюсском участковом суде – судья Эгле Груодене приступила к рассмотрению дела бывшего главы ВАЭС о злоупотреблении служебным положением.

Расследование провела Вильнюсская окружная прокуратура. Прокуроры утверждают, что Римантас Вайткус нанес ущерб на сумму 905 822 евро, когда незаконно перевел эти деньги компании Viešųjų ryšių partneriai (VRP, она сменила название на Fabula Hill+Knowlton Strategies).

Прокурор Вилма Видугирене утверждает, что Вайткус с 14 сентября 2012 г. по 28 января 2013 г., злоупотреблял служебным положением, не организовывал конкурсы государственных закупок и без соответствующего соглашения о поставке услуг незаконно велел финансисту ВАЭС дополнительно оплатить еще не оказанные услуги сверх суммы, указанной в соглашении о покупке коммуникационных услуг от 3 сентября 2012 г. В соглашении было сказано, что за услуги должны заплатить не больше 1,2 млн. евро (без НДС).

По словам прокурора, ВАЭС должна была объявить новый конкурс государственных закупок, но не сделала этого.

В ходе исследования выяснили, что Вайткус, как подозревают, был за одного поставщика, но против этого выступили работники АЭС, отвечающие за госзакупки,они отказались подписать представленные им коммуникационной компанией документы. Поэтому, по словам прокурора, Вайткус сам подписал счета-фактуры VRP и акты о приеме работ, а также велел финансисту оплатить счета.

Вайткус, который на данный момент возглавляет компанию Vilniaus baldai, свою вину отрицает, однако свою позицию в суде обещает представить только после опроса всех свидетелей.

Генпрокуратура Литвы начала расследование по этому факту еще в январе 2013 г., позже сообщалось, что около 10 дней в ВАЭС проходили обыски.