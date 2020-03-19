В полдень в Вильнюсе начинают действовать 2 мобильных пункта проверки на коронавирус

В них у пациентов будут брать мазки на новый коронавирус (COVID-19).

Один пункт создан на автомобильной стоянке Statyk ir vaziuok (пр. Саванорю 124), второй на парковочной стоянке Statyk ir vaziuok на ул. В. Герулайтиса 1, напротив торгового центра Technopolis.

Министерство здравоохранения подчеркивает, что никаким образом нельзя обращаться в эти пункты по собственной инициативе – до этого следует позвонить по номеру 1808.

Мобильные пункты проверки будут созданы в десяти самоуправлениях – Вильнюсском, Каунасском, Клайпедском, Шяуляйском, Паневежском, Мариямпольском, Таурагском, Тельшяйском, Алитусском, Утенском. Министерство будет отдельно объявлять о начале работы каждого такого пункта.

Пациент, если у него проявился хотя бы один синдром острого респираторного заболевания – при внезапном повышении температуры, кашле, начале удушья – и, если в течении 14 дней до начала симптомов пациент побывал в одной из стран повышенного риска или имел контакты с подтвержденным случаем COVID-19, прежде всего, должен звонить по Горячей линии по номеру 1808.

Консультант Горячей линии, оценив представленные пациентом данные, примет решение о том, целесообразно ли человеку делать тест на коронавирус.

Если человека будет решено проверить, он должен будет назвать консультанту имя, фамилию, личный код, номер мобильного телефона, указать, из какого он самоуправления. Консультант задаст вопрос, есть ли у пациента личное транспортное средства, чтобы приехать на мобильный пункт. Если человек сможет приехать сам, то с ним свяжется координатор мобильного пункта и укажет время и адрес, когда и куда ему приехать.

По прибытии на мобильный пункт выходить из автомобиля и открывать окно не разрешается, пока не будет объяснено, как будет производиться процедура взятия пробы.

Как сообщил в понедельник Минздрав, при себе нужно иметь удостоверяющий личность документ и лист формата A4, на котором должен быть написан номер мобильного. По прибытии на мобильный пункт его нужно будет положить на указанное координатором место в автомобильном салоне. По этому номеру телефона будут сверены данные приехавшего на мобильный пункт.

После взятия пробы человек должен ехать домой, изолироваться и ждать результат. Если будет установлена необходимость в его лечении, будет вызвана скорая и его доставят в больницу.

Минздрав отмечает, что на мобильный пункт нельзя будет приехать на такси или общественном транспорте.