В плане закрытия Неменчине обнаружили недочеты, обеспокоены жители соседних деревень

В красивых борах вокруг Неменчине находится немало деревень. В пятницу в редакцию Delfi поступило несколько анонимных сообщений от обеспокоенных жителей. Они не понимают, почему закрыли только Неменчине.

Одна жительница рассказала, что в их деревне живут больные люди.

"Почему часть Неменчине за кольцом может беспрепятственно ездить в Вильнюс? Почему свободно могут перемещаться люди, не могла понять женщина.

Житель другой деревни, находящейся в километре от Неменчине, сказал, что у них живет часть работников Vilnikа и дома опеки. Эта деревня также не входит в закрытую зону.

"Нас никто не закрывал. Мы можем спокойно ездить и в Вильнюс, и в Пабраде. Люди, которые там работают, могут перемещаться", – сказал мужчина, который в ужасе от того, как люди понимают необходимость самоизоляции.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Риты Тамашунене Божена Заборовска-Зданович пояснила, что правительство решило закрыть только Неменчине.

"Полиция закрыла эту территорию. Что касается деревень, то известно, кто должен соблюдать самоизоляцию, если люди ее не соблюдают, их ждут штрафы", – сказала она.

"Если их соседи видят, что люди злоупотребляют и не соблюдают самоизоляцию, то должны сообщить об этом в полицию", – сказала Заборовска-Зданович.