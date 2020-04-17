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Из-за фиксации очага коронавируса (COVID-19) и безответственного поведения некоторых жителей, которые должны были соблюдать самоизоляцию, правительство Литвы приняло решение на неделю закрыть городок. Однако открыты соседние деревни, в которых живут люди, работающие на предприятии, где зафиксирован очаг инфекции.
В плане закрытия Неменчине обнаружили недочеты, обеспокоены жители соседних деревень
© DELFI / Domantas Pipas

В красивых борах вокруг Неменчине находится немало деревень. В пятницу в редакцию Delfi поступило несколько анонимных сообщений от обеспокоенных жителей. Они не понимают, почему закрыли только Неменчине.

Одна жительница рассказала, что в их деревне живут больные люди.

"Почему часть Неменчине за кольцом может беспрепятственно ездить в Вильнюс? Почему свободно могут перемещаться люди, не могла понять женщина.

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Житель другой деревни, находящейся в километре от Неменчине, сказал, что у них живет часть работников Vilnikа и дома опеки. Эта деревня также не входит в закрытую зону.

"Нас никто не закрывал. Мы можем спокойно ездить и в Вильнюс, и в Пабраде. Люди, которые там работают, могут перемещаться", – сказал мужчина, который в ужасе от того, как люди понимают необходимость самоизоляции.

Пресс-секретарь министра внутренних дел Риты Тамашунене Божена Заборовска-Зданович пояснила, что правительство решило закрыть только Неменчине.

"Полиция закрыла эту территорию. Что касается деревень, то известно, кто должен соблюдать самоизоляцию, если люди ее не соблюдают, их ждут штрафы", – сказала она.

"Если их соседи видят, что люди злоупотребляют и не соблюдают самоизоляцию, то должны сообщить об этом в полицию", – сказала Заборовска-Зданович.

ru.DELFI.lt
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