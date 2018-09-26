Пока план не подан во всех подробностях. Согласно плану, разные министерства должны собрать или проанализировать данные и предложенные меры. Однако в плане уже нет вызвавших ярую дискуссию пунктов: ограничения времени работы магазинов и государственных аптек и алкогольных магазинов.

Правительство не отказывается от идеи пересмотра концентрации торговых сетей в конкретных местностях, и в случае необходимости намерено ее ограничить. Также хотят поощрять жителей, покупающих продукты на рынках, в магазинах семейного типа и других малых и средних компаниях.

Кроме того, намереваются собирать данные о договорах между ТЦ и поставщиками, анализировать их, значительно снизить административное бремя для субъектов малого и среднего бизнеса.

В плане сказано, что правительство хочет защитить жителей от необоснованных изменений цен на продукты. Процесс подготовки растянется до 15 февраля 2019 года.

DELFI представляет план правительства.

До 1 ноября:

Министерство экономики должно подготовить типовые условия соглашений между торговыми центрами и поставщиками, охватывающие сбалансированные права и обязанности обеих сторон, которые рекомендуют включить в соглашения.

Министерство экономики должно представить правительству проекты в связи с учреждением, которое будет уполномочено, кроме прочего, собирать данные о соглашениях между торговыми центрами и поставщиками продуктов, анализировать их, объявлять обобщенные данные, повышать сознательность участников рынка, потребителей. Представить проекты таких законов, которые усилят позиции Антимонопольной службы и ее полномочия. Усовершенствовать базу госзакупок.

Вместе с Минсельхозом, Минздравом, Министерством охраны окружающей среды и другими министерствами, Минэкономики должно представить проекты законов по снижению административного бремени для малого и среднего бизнеса. Вместе с Минсельхозом, при участии администраций мэрий, представить предложения по созданию меры, которая побудила бы поставщиков кооперироваться для переговоров с торговыми сетями.

Минэнерго должно кооперироваться с ПУ "Инвестируй в Литве" и Антимонопольной службой. Вместе с "Инвестируй в Литве" надо сплотить человеческие ресурсы и побуждать потенциальных инвесторов (больше 10 субъектов), занимающихся розничной торговлей, расширяться в Литве. С АС пересмотреть концентрацию ТЦ в Литве и представить проекты законов, которые усовершенствовали бы действующие ограничения для достижения большей конкуренции.

Минсельхоз должен представить проект в связи с создание информационного портала, на котором будут объявлять цены на основные продукты как в сфере производства, так и в сфере розничной торговли. Это и средние цены на продукцию фермеров, и цены переработчиков, и цены на товары в магазинах разных сетей. Дополнительно хотят регулярно объявлять цены на корзину определенных продуктов питания в разных магазинах.

Минфин должен представить правительству проекты законов финансовых льгот для жителей, которые покупают продукты на рынках и в магазинах малого и среднего бизнеса.

Минюст должен предоставить информацию о ситуации с защитой прав потребителей и предложения, как укрепить их защиту.

До 1 января 2019 года:

Минэнерго вместе с Минфином должно проанализировать, насколько эффективна мера ведения отдельного учета продажи фирменных товаров магазина и продукции поставщиков.

Минэнерго вместе с АС должно проанализировать, насколько эффективным был бы запрет на установку такой же маржи на товары производителей, как и на фирменные товары магазина.

Минсельхоз до нового года вместе с Национальной земельной службой должен проанализировать эффективность использования госземли около торговых центров.

До 15 февраля 2019 г.:

Минсельхоз должен тщательно исследовать тенденции цен и их причины в период с октября 2018 г. по январь 2019 г. и представить выводы правительству.

В конце плана сказано, что министерства в ходе разработки законов должны вести активный диалог с социальными партнерами правительства.