Однако, по словам Мисюнаса, процесс протекает хорошо: "Президент Литвы подписала закон о госслужбе и уставе. Это хорошая весть, практически нет никаких юридических проблем или причин, мешающих реформе".

Мисюнас заметил, что параллельно проводят и другие реформы: усовершенствование административных и государственных услуг, реформа ведомств госсектора.

"В Минздаве министр раздает уведомления об увольнении, оптимизируют сферы деятельности, улучшают качества условий труда, атмосферу, – сказал Мисюнас. – Мы в министерстве также видим возможности для реформ, чтобы появилась возможность повышения зарплат, чтобы услуги оказывали быстрее и эффективнее. У нас есть, чем заняться летом.

Экономисты утверждают, что "госсектор у нас чрезвычайно раздут".

"Сначала надо оптимизировать процессы в госуправлении. Сделать работу более эффективной нельзя, не говоря о процессах, – сказал министр. – Например: если у нас есть какая-то госуслуга и мы хотим добиться результата, надо проделать 5-7 действий: принести документ, что-то сверить, это бумажку, просмотреть какую-то справку и т.д. Если перенести услугу в э-пространство и разработать систему, которая автоматически собирает информацию из баз данных и принимает решение в течение 30 минут, то экономится около 70% времени".

По словам Мисюнаса, сейчас главная задача - пересмотр процедур и сделать их более эффективными.

Охотно ли министерства принимают подобные решения? "Сначала проект закона представили правительству, его обсудили все министры (...), я несколько раз представлял предложения, все реформы, – сказал министр. – Мы договорились, что реформы необходимы, нужно пересмотреть услуги, ведомства госсектора, их управление, тогда можно будет повышать зарплаты. Конечно, надо уволить какое-то количество служащих".

Министр не указал, о каком количестве государственных служащих идет речь.

Ведущий радиопередачи "Позиция" на Žinių radijаs интересовался, по какому критерию будут отбирать тех, кто останется на службе.

"Всегда существует субъективный фактор "любит-не любит", но мы оцениваем с точки зрения компетентности. Главы департаментов и отделов знают людей, которые создают продукт, работают, у которых есть идеи и инициативы. Есть и такие, которые выполняют функцию балласта", – сказал министр, заметив, что не он один будет решать, кто останется, а кто - нет.

"Если я выберу людей по принципу "люблю-не люблю", что тогда? Тогда результата не будет", – сказал министр.

Председатель Литовского профсоюза госслужащих и работников бюджетных ведомств и госучреждений Ирена Петрайтене сказала DELFI, что уведомления об увольнении уже получили служащие Минкульта, Минсельхоза и Минздарава.

Она признала, что многие вопросы, связанные с реформой неясны. К примеру, насколько увеличат зарплаты оставшимся работникам, как разделят между ними функции уволенных. Это вызывает напряжение.

"Все обеспокоены, не знают, что их ждет в будущем", – сказала Петрайтене.

По ее словам, правительство создает специальную комиссию по реформе госслужбы.

"Наверное, надо говорить о том, как обстоят дела на самом деле, какова потребность в работниках, нужна ли оптимизация рабочих мест, какие функции упростят, какие можно отменить. Такую информацию не представили ни профсоюзам, ни обществу", – сказала Петрайтене.