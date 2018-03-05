Некоторые депутаты литовского парламента предлагают ограничить выплату социальных пособий тем гражданам, которые не заплатили мэриям или государству какие-то штрафы. Если парламент Литвы эти поправки одобрит, то они вступят в силу с 1 июля 2018 года.
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Такие поправки к Гражданскому кодексу на минувшей неделе зарегистрировали депутаты фракции социал-демократов Риманте Шалашявичюте и Андрюс Палёнис.

Предлагают взимать долги с жителей, зарабатывающих не меньше минимума (400 евро), которые постоянно нарушают административный порядок и не платят штрафы. Часто долги таких людей списывают по прошествии срока давности.

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К примеру, если человек должен заплатить государству три штрафа, но не оплачивает их, предлагают взыскивать из его доходов 50%, а если один штраф – 20% месячных доходов.

В случае с должниками трудоспособного возраста, которые получают только пособия, предлагают назначать общественные работы или другую деятельность на благо общества, если они не согласятся на это, то их пособие уменьшат на 10%.

Сейчас из доходов таких должников высчитывают до 50%, если взыскивают, например, алименты на детей, ущерб, связанный со здоровьем, лишением кормильца или преступлением.

В других случаях разрешается взыскивать всего 20% доходов должника.

Если у должника доходы больше минимальных, могут высчитывать 70%, меньше только в случае если у него есть дети.

По данным приставов, на данный момент с должников не взыскали 0,5 млн. штрафов за административные правонарушения – до 2000 евро.

Должники обязаны заплатить такие штрафы в течение двух лет, если штраф больше – в течение 5 лет.

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