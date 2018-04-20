Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал журналистам, что эта льгота была ничем необоснованной. "Сейчас за въезд не платят лица, которые декларировали место жительства в Неринге и те, кто реально там не живет, но приобрели там второе жилье. Мы хотим упразднить льготу для тех, кто реально не живет в Неринге. Так мы дополнительно соберем в бюджет 20 000 евро", – сказал мэр.

По данным мэрии Неринги, в 2017 г. удовлетворили заявления 106 владельцев недвижимости в Неринге, которые просили освободить их от уплаты экологического сбора. Такое исключение было сделано для 160 транспортных средств. Кроме того, еще 1479 физических и юридических лиц декларировали свое место жительства и офисы в Неринге (это 1758 транспортных средств). Из них на долю физических лиц приходится 1218 заявлений (1416 транспортных средств), юридических – 261 (342 транспортных средств).