Мэрия Неринги намерена упразднить действовавшую на протяжении многих лет привилегию для части жителей Неринги – освобождение от уплаты экологического сбора, который обычно составляет 5 евро, а с 20 июня по 20 августа увеличивается до 20 евро за каждый въезд, пишет Lietuvos žinios.
Neringa
© Mindaugas Milinis

Мэр Неринги Дарюс Ясайтис сказал журналистам, что эта льгота была ничем необоснованной. "Сейчас за въезд не платят лица, которые декларировали место жительства в Неринге и те, кто реально там не живет, но приобрели там второе жилье. Мы хотим упразднить льготу для тех, кто реально не живет в Неринге. Так мы дополнительно соберем в бюджет 20 000 евро", – сказал мэр.

По данным мэрии Неринги, в 2017 г. удовлетворили заявления 106 владельцев недвижимости в Неринге, которые просили освободить их от уплаты экологического сбора. Такое исключение было сделано для 160 транспортных средств. Кроме того, еще 1479 физических и юридических лиц декларировали свое место жительства и офисы в Неринге (это 1758 транспортных средств). Из них на долю физических лиц приходится 1218 заявлений (1416 транспортных средств), юридических – 261 (342 транспортных средств).

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Общество

В профтехучилищах в Литве появятся платные места

В этом году в Литве впервые будут принимать...

В этом году в "Миссии Сибирь" примут участие две команды

До первого завершения первого отборочного этапа...

Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами

Государство в этом году обрадовало студентов...

Две Литвы: столица опережает остальную Литву по всем параметрам (3)

Департамент статистики Литвы начал готовить и...

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа посетили сотрудники Службы спецрасследований (3)

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) 19 апреля...

TOP новостей

Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами

Государство в этом году обрадовало студентов...

"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (9)

Правящие Литвы обещали расширять налоги для...

Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g. Pastatas Žalčių g.

Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (20)

В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа посетили сотрудники Службы спецрасследований (3)

Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) 19 апреля...

Russian TV

Игорь Яковенко: Международный общественный трибунал может сильно подорвать путинский режим (181)

Во что превратились провластные СМИ в России, какие...