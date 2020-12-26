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В первый день Рождества из-за действующего запрета на выезд в другие муниципалитеты полиция не пропустила больше 3,3 тыс. легковых автомобилей.
В первый день Рождества полиция на пунктах пропуска развернула больше 3,3 тыс машин
© DELFI / Domantas Pipas

"В общей сложности не пропустили 3365 автомобилей", - сказал BNS в субботу пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

С середины прошлой недели, когда были введены ограничения на передвижение, сотрудники полиции развернули почти 25 тысяч транспортных средств. Почти семь тысяч из них не были пропущены на Сочельник и Рождество.

За минувший день сотрудники полиции составили 125 протоколов за несоблюдение карантинных требований, из них 11 - за нарушение передвижения между муниципалитетами.

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По словам Р. Матониса, большая часть протоколов выписана за контакты с более чем одним домашним хозяйством, а также за нарушение требований, касающихся собраний и ношения масок.

По его словам, сотрудники полиции также составили три протокола из-за праздников, которые проходили с участием более чем одно домашнего хозяйства.

Чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство запретило передвижение между муниципалитетами, если для этого нет уважительных причин, до 3 января. Полиция решила проводить массовые проверки передвигающихся автомобилей по выходным и праздничным дням.

Полиция требует от путешествующих жителей предоставить документы, подтверждающие право на движение.

Люди могут поехать на работу, к врачу или на похороны. В машине могут находиться максимум два человека или люди, живущие вместе.

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