В первый день, до 17 ч., прививки сделали 2270 медработникам: в Вильнюсе – 700, в Каунасе – 440, в Клайпеде – 160, в Шяуляй – 120, в Паневежисе – 850.

Процедуру провели в 26 пунктах, сообщает Минздрав. 5 центров – Сантаришкская клиника, Каунасская клиника ЛУМН, Клайпедская университетская больница, Республиканская шяуляйская больница и Республиканская паневежская больница – распределили вакцину и по районным больницам, работающим с больными COVID-19 пациентами.

"В Литве одновременно вакцинация началась в 5 основных больницах, которые борются с болезнью. Это показывает единство врачей в этой борьбе. Очень важно, чтобы первыми привили медиков, непосредственно работающих с ковидными больными. Это самый большой подарок людям, работающим в системе здравоохранения", – сказал гендиректор Каунасской клиники Ренальдас Юркявичюс.

По словам главы Сантаришкской клиники Феликсаса Янкявичюса, с этого момента все будет развиваться к лучшему.

Литва, сообщается в информации Минздрава, заключила соглашение с 6-ю производителями вакцин и намерена приобрести больше 7 млн. доз. Этого должно хватить для 70% жителей.

По словам специалистов, если привить такое количество жителей, то этого будет достаточно для обеспечения коллективного иммунитета. 29 декабря в Литву придет вторая партия вакцины.