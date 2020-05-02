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В первый день длинных выходных в Литве полиция за нарушение карантина наказала 53 человек.
В первый день мая за нарушение правил карантина были наказаны 53 человека
© DELFI / Josvydas Elinskas

Всего полиция меньше чем за месяц назначила штрафы более чем 2200 жителям страны, сказал BNS представитель полиции Литвы Рамунас Матонис.

Чтобы замедлить распространение карантина, в Литве запрещено собираться группами, поставщики услуг и владельцы магазинов должны ограничивать потоки покупателей, в общественных местах жители обязаны носить маски.

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