В первый день мая за нарушение правил карантина были наказаны 53 человека

Всего полиция меньше чем за месяц назначила штрафы более чем 2200 жителям страны, сказал BNS представитель полиции Литвы Рамунас Матонис.
Чтобы замедлить распространение карантина, в Литве запрещено собираться группами, поставщики услуг и владельцы магазинов должны ограничивать потоки покупателей, в общественных местах жители обязаны носить маски.
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