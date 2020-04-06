Во вторник ночью небо будет ясным, без осадков. Ночью будет 1-6, лишь местами 0-2 градуса мороза.

Во вторник днем ожидается высокое давление, будет ясно, без осадков. Днем усилится ветер. Воздух прогреется до 15-19 градусов тепла, местами до 20 градусов тепла. На взморье ожидается 12-14 градусов.

В среду ночью над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Вероятность осадков невелика. Утром будет 0-5 градусов тепла. В среду днем усилится зона высокого давления, осадков не ожидается. После обеда будет 13-18 градусов тепла, на взморье 8-10 градусов.

В четверг ночью будет малооблачно, сухо и спокойно, температура составит 1-6 градусов тепла. Днем над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт. Станет облачно, местами пройдут дожди. Усилится западный ветер местами до 15-17 м/с. Воздух прогреется до 12-17 градусов, только на взморье будет 8-11 градусов.

В пятницу местами пройдет небольшой дождь. Станет прохладнее. Ночью около 0, днем около 10 градусов тепла. В выходные будет холодно, облачно и дождливо, местами возможен мокрый снег.