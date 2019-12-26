Экспедиция проходила в Кудымкарском районе с 5 по 11 августа. Волонтеры прибрались на польско-литовском кладбище в заброшенном поселке Галяшор, в который в 40-ые годы XX столетия направляли депортированных.

По итогам экспедиции пятерым гражданам Литвы, председателю пермского отделения «Мемориала» и самой организации краевое Минприроды выписало штрафы за якобы самовольное занятие лесных участков на общую сумму 350 тысяч рублей, а полиция возбудила два уголовных дела. Одно из них по факту незаконной рубки леса, а второе в отношении Леонида Ладанова за фиктивную регистрацию иностранцев.

25 декабря в мировом суде в Кудымкаре состоялось предварительное слушание. Дело рассматривает судья Людмила Мокрушина. Леониду Ладанову грозит штраф в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы на срок до трех лет. Основное заседание назначено на 14 января.

Леонид Ладанов (фото: Ярослав Чернов)

"Я родился в Галяшоре. Мои родители коми-пермяки. Отец работал в лесу мастером, мать — тоже в лесу, сучкорубом. Сначала в Галяшор привели поляков, в 1939 году. Они и построили поселок. Потом поляки уехали. Вместо них привели литовцев. Взрослые между собой, конечно, говорили обо всем этом [репрессиях]... С нами, детьми, конечно, никто ничего не обсуждал. Мы про это ничего не знали. Мы росли с их детьми, дружили, дружим и сейчас", — рассказывает о себе Леонид.

Сейчас он живет на Велва-Базе — в соседнем от Галяшора посёлке. Расстояние между ними всего 3 км. Галяшор закрылся в 70-ые годы. Литовцы уже не раз приезжали в Кудымкарский район. В 2013 году они построили на Галяшорском кладбище, где покоятся их близкие и земляки, забор, в 2016 году установили памятник, в этом году — поправили подкосившийся забор и прибрались на кладбище. Всякий раз литовцы, приезжая в Прикамье, останавливаются у Леонида Ладанова. Некоторые из них выросли с ним, вместе учились в школе.

За Галяшор и помощь литовцам Леонида Ладанова пытаются наказать не в первый раз. В 2016 году краевое Минприроды обвинило его в захвате лесного участка и оштрафовало на 20 тысяч рублей. В ситуацию вмешалась Татьяна Марголина — она на тот момент была уполномоченным по правам человека в Пермском крае. В итоге штраф отменили в связи с малозначительностью правонарушения.

Нынешние штрафы, выписанные Минприроды, литовцы оспорили в Кудымкарском городском суде. Суд отменил постановление краевого ведомства за недоказанностью обстоятельств, на основании которых его вынесли. Роберт Латыпов и пермский «Мемориал» штрафы еще обжалуют.