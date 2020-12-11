В Павильнисе жителей возмутили планы строительства нового торгового центра

Блюмин сказал журналистам, что узнал об этом и обратился в муниципалитет. Тут он узнал, что Вильнюсская мэрия в спешке готовит все необходимые документы, назначение участка уже изменено с начала ноября, а жителей о планах строительства планировали известить перед праздниками.

Жители подозревают, что муниципалитет уже обо всем договорился с предпринимателем, а публичные обсуждения будут простой формальностью.

"Надо сказать, что сам муниципалитет недавно принял решение ограничивать строительство крупных ТЦ. Об этом сказано в новом плане Вильнюса. В соответствии с новым планом, на таком участке (0,8 га) не может появиться объект, по площади превышающий 500 кв. м", – сказал Блюмин.

Главный архитектор Вильнюса Миндаугас Пакальнис сказал, что назначение земли изменили в соответствии с действующим планом, который не запрещает на этом участке коммерческую деятельность. Он сказал, что по закону, мэрия не может отказать владельцу в смене назначения участка. Что касается площади объекта. тут Пакальнис заметил, что новые требования, связанные с уменьшением объектов, еще не вступили в силу, этот план еще не одобрен. По этой причине предприниматель законно планирует строительство ТЦ площадью 2000 кв. м.

Блюмин уверяет, что представители компании не хотят общаться с представителями общины.

Согласно имеющимся данным, проектное предложение на строительство ТЦ подано ЗАО 313 architects, строитель - физическое лицо Х.К. На участке появится ТЦ Rimi, гендиректор Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс, а за строительство здания отвечает Дарюс Недзинскас.

Недзинскас сказал, что в процесс подготовки к строительству были выполнены все требования и учтены все условия. Он заметил, что в здании будет магазин, склад и несколько помещений для аренды, где может появиться почта или кафе.

Недзинскас сказал, что они готовы прислушаться к логичным аргументам местной общины и ответить на все вопросы, а сам ТЦ как раз и предназначен для людей, живущих в радиусе 3 км от этого места, им не придется далеко ездить в торговые центры.