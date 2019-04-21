По словам женщины, зрелище действительно душераздирающее - деревья сломаны, вокруг полно рассыпанных цветков.

"Как будто раскопано, вывернуто. Это поразило. Очень грустно, в такой день. Сейчас самое цветение сакур, а несколько деревьев так повреждены", – сказала Виргиния.

Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Литвы Рамунас Матонис сообщил, что деревья повредил мусоровоз - одно дерево сломал, а два зацепил. Об этом событии полицию проинформировал сам водитель.