По словам женщины, зрелище действительно душераздирающее - деревья сломаны, вокруг полно рассыпанных цветков.
"Как будто раскопано, вывернуто. Это поразило. Очень грустно, в такой день. Сейчас самое цветение сакур, а несколько деревьев так повреждены", – сказала Виргиния.
Руководитель отдела по связям с общественностью полиции Литвы Рамунас Матонис сообщил, что деревья повредил мусоровоз - одно дерево сломал, а два зацепил. Об этом событии полицию проинформировал сам водитель.
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