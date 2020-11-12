ВРИО главы канцелярии Марюс Жюкас сказал, что эти квартиры давно не ремонтировали. "Стены, полы, сантехника в них не ремонтировались и не менялись больше 20 лет, понятно, что все изношено. Двери квартир негерметичные, не защищают от холода", – сказал он.

В этих квартирах сделают простой ремонт – обновят отделку, сантехнику и т.д.

Всего в гостинице на проспекте Гедиминаса 72 квартиры, 11 из них в хорошем состоянии, остальные в плохом или удовлетворительном.

В будущем отремонтируют и другие квартиры. Строительство здания гостиницы завершили в 1996 г.

В гостинице есть 1, 2 и 3-комнатные квартиры. За гостиницей присматривает парламентская канцелярия. В гостинице могут жить депутаты и по одиночке и с семьями

Право первенства на получение такого жилья есть у депутатов из других городов.