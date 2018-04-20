Соответствующие поправки к Кодексу административного судопроизводства в секретариате парламента зарегистрировал председатель парламентского Комитета науки и образования Эугениюс Йовайша.

За такие нарушения предлагают штраф в размере от 140 до 300 евро.

Проект был подготовлен с учетом того, что 22 декабря 2015 года были приняты поправки к закону об образовании, согласно которым, с 1 сентября 2016 года все дети с 6 лет в обязательном порядке должны участвовать в системе дошкольного воспитания.

"Проект поправок к кодексу был представлен, чтобы все дети, которым исполнилось 6 лет, могли участвовать в системе дошкольного воспитания. А родителям (опекунам) полагалась административная ответственность за то, что они не пускают ребенка в подготовительный класс или группу", - сказал Йовайша.

Сейчас в соответствии с 80 ст. Кодекса административного судопроизводства родителям (опекунам) грозит ответственность, если они не пускают в школу ребенка до 16 лет или не дают ему учиться. Таким родителям грозит предупреждение или штраф от 140 до 300 евро.

Однако нет ответственности для родителей или опекунов, если они не пускают ребенка в подготовительный класс или в подготовительную группу детсада.