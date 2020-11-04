В парламенте Литвы тихой сапой зарегистрированы поправки: непереизбранным депутатам – пожизненная рента

Цель новых поправок - платить пожизненную ренту не только депутатам (бывшим и не переизбранным), но и экс-премьерам.

Инициаторы предложения – вице-спикер, либерал Йонас Лесис и представители Партии труда Артурас Скарджюс и Андрюс Мазуронис. Их подписи стоят на оригиналах.

Однако в интернете указаны под этой информацией и фамилии других депутатов, которые сделали такое предложение: представителей Партии труда Пятраса Чимбараса, Валентинаса Букаускаса, Миндаугаса Пуйдокаса, председателя "Свободы и справедливости" Ремигиюса Жемайтайтиса, соцдема Ирены Шяулене, члена ИАПЛ-СХС Чеслова Ольшевского.

Лесис, Скарджюс, Чимбарас и Шяулене в парламент нового созыва не попали.

Для принятия этого закона достаточно одного голосования, которое может состоятся 5 ноября. Вероятно, голосов для его принятия хватит, особенно когда знаешь, что многие нынешние депутаты в парламент нового созыва не попали.

Журналисту Delfi инициаторы поправок сказали, что они делают добро коллегам.

Были поданы два варианта поправок, они практически идентичны, разница только в дате вступления в силу и размере ренты.

В предложении Лесиса предложена дата вступления поправок в силу - 2 ноября 2020 года, а в предложении Скарджюса и Мазурониса - 1 января 2021 года.

Лесис предлагает ренту в 50% средней зарплаты депутата вместо предложенной в проекте 75%.

В предложении "трудовиков" сказано, что все должны получать ренту в 75%.

Сейчас подписанты, по закону должны получать 50%, но во время "ночной реформы" в 2008 г. ренту снизили до 38,79% и до сих пор не восстановили (сейчас она составляет 1136 евро в месяц).

Если будут приняты предложенные поправки, то 75% рента составит 2196 евро в месяц.

Эту ренту должны получать все без исключения бывшие депутаты и премьер-министры. Ее платили бы задним числом за все время с момента восстановления независимости с того момента, когда человек получил право на такую ренту. И платили бы ее пожизненно, как подписантам.

Ее платили бы бывшим депутатам даже тогда, когда они уехали бы на постоянное место жительства за границу. Ренту не могли бы получать только экс-депутаты, не получающие трудовые доходы, с которых платят налоги. Пенсия по старости таким доходом не считается, поэтому к пенсии депутаты получали бы неплохую надбавку.

Delfi пытался связаться со всеми вышеупомянутыми депутатами и премьер-министром Саулюсом Сквернялисом. Ольшевский, Скарджюс - на звонки не ответили. Сквернялис прислал свой ответ во вторник через пресс-секретаря Томаса Бержинскаса.

"Премьер с таким предложением депутатов не ознакомлен, поэтому ничего комментировать не будет", – ответил он.

Жемайтайтис и Чимбарас сказали, что они еще не подписали этот документ.

То же самое сказал и Пуйдокас: "я не углублялся в поправки, поэтому не знаю, одобряю ли их; инициаторы - Букаускас и Мазуронис, им и звоните".

Когда журналист связалась с ними, оба они были удивлены, что кто-то интересуется поправками к закону 13-летней давности. Потом пытались объяснять, что главное - не ренты депутатам, а ренты премьерам.

Букаускас был немногословен: "Предлагаем, чтобы платили премьерам, ведь президенты получают ренту".

Чимбарас был эмоциональнее: "Давайте по-честному. Человек, который ушел из парламента становится прокаженным. Его никто не хочет брать на работу".

Лесис сказал следующее: "С таким решением мы не поспешили, а опоздали. <...> Постираете будет белее". Он заметил, что работа депутатов нелегкая, а потом их никто не хочет брать на работу.

Мазуронис сказал, что "Грибаускайте ренту увеличили, а премьерам вообще не платят. А ведь премьер – один из троих, даже о спикере думают после окончания срока полномочий".

Экс-президент в Литве получает ренту в 3700 евро, резиденцию, автомобиль с водителем, охрану и помощников. У Валдаса Адамкуса трое помощников, у Грибаускайте - четверо, но от резиденции она отказалась.