

По его словам, не секрет, что немалая часть студентов и преподавателей ВХА сталкивается с психологическими проблемами.

"Немалая их часть - клиенты психологических учреждений. Это конфиденциальная информация, я не могу называть цифры, поскольку они мне не известны, тем более фамилии. Возможно, в силу специфических природных особенностей этих людей они чаще обращаются за помощью к специалистам по психическому здоровью", – сказал 7 февраля в парламенте на заседании Комиссии по профилактике самоубийств и насилия ректор.

Такое его заявление председатель комиссии Миколас Маяускас назвал скандальным.

"Я не говорю, что все преподаватели или студенты - клиенты этих учреждений и центров услуг, пользуются их услугами. Только хочу сказать, что цифры конфиденциальны, но мне сказали, что они немаленькие", – повторил он.

Он также сказал, что берет на себя моральную ответственность за то, что происходит в академии.

"Во-первых, такое происходит между студентами и преподавателями. Если студенты говорят: "Это преподаватели, а это мы", то это плохо. Обратим внимание на студенческое представительство, чтобы обеспечить контакт для получения положительных и отрицательных комментариев", – сказал он.

По словам ректора, преподаватели читают и подписывают Кодекс этики академии, но иногда, возможно, не совсем понимают и не могут охарактеризовать такое явление как сексуальное домогательство.

"У преподавателей один моральный кодекс, который наверное сформировался очень давно, а нынешнее поколение наверное иначе понимает честь и достоинство", – сказал Климас.

В свою очередь ректор Литовской академии музыки и театра (ЛАМТ) Збигневас Ибелгауптас сказал, что нужно выделять дополнительные средства на оказание помощи членам академической общины.

"Потребность огромная, большая – все в порядке, но не должен страдать учебный процесс, а ведь сейчас из этих средств берут деньги на психологов", – сказал он.

По словам Ибелгауптаса, психолог приезжает в ЛАМТ по пятницам и анонимно оказывает студентам помощь целый день.

"Нынешняя ситуация в нашей стране беспокоит. Скандалы сексуального домогательства перерастают в более широкий контекст – в состояние психического здоровья студентов", – сказал президент Литовского союза студентов (ЛСС) Эйгирдас Сарканас.

На заседании было представлено исследование социального состояния студентов, проведенное ЛСС в декабре 2017 – январе 2018 г. Согласно результатам, целых 80% студентов пережили серьезное беспокойство, больше 70% – стресс, а около 30% считают, что у них депрессия.

"Всего 25% студентов сказали, что в первую очередь обратятся к психологу и 8% намерены искать помощь в вузе", – сказал Сарканас.

Он поднял вопрос оказания психологической помощи студентам, есть ли она, заметна ли.

Министр науки и образования Юргита Петраускене сказала, что явно система не работает так, как должна.

"Отношения между студентами и преподавателями должны базироваться на взаимоуважении и доверии. Обычно это соглашение академической общины лежит в основе кодексов этики. Эти кодексы есть у всех вузов, но то, что мы сталкиваемся с подобными ситуациями, показывает, что установки не работают. Мы попросим пересмотреть их. Ненормально, если студент, сталкиваясь со сложной эмоциональной ситуацией, боится обращаться за помощью. Зачастую потому, что он не уверен, что будет услышан, получит помощь, учтут его ситуацию, и что-то изменится", – сказала министр.

Она поблагодарила ректоров за то, что на ситуацию быстро отреагировали, но заметила, что всех волнует вопрос, почему ничего не предпринимали раньше.