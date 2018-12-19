В парламенте Литвы решался вопрос нелитовских названий компаний

Синкявичюс напомнил, что в предложенных поправках указано, что названия могут быть и другом языке, если используется латиница. По нынешним законам, это запрещено, исключение распространяется лишь на зарубежные компании. На бренды это регулирование также не распространяется.

"Создано искусственное препятствие. (...) У нас есть даже госкомпания Litexpo, зарегистрированная в 1995 году - до принятия действующего закона. Она успешно работает, и не думаю, что это наносит какой-то ущерб нашему языку.

Я уважаю и люблю родной язык, как и вы, но думаю, в данном случае создают искусственные препятствия для бизнеса и осложняются его возможности работать. Особенно когда видишь, как меняется бизнес, появляются стартапы, ориентированные не на литовский рынок, а на экспорт", - сказал министр.

Председатель Государственной комиссии по языку Аудрис Антанайтис сказал, что, по мнению комиссии, в литовском языке достаточно ресурсов для создания названий компаний.

"Могут быть не только литовские названия, но и искусственно созданные названия-символы, грамматически соответствующие литовскому языку. Возможны слова греческого и латинского происхождения. Могут быть и названия-символы. Мы считает, что этого вполне достаточно.

Мы напоминаем, что Конституция запрещает любое действие, которое на уровне законов ставит негосударственный язык выше государственного. В данном случае, если будет принята предложенная поправка, то будет меньше мотивации использовать литовский язык для создания названий. Мы считаем, что это недопустимо. Maxima - латинское название, оно допустимо", - сказал Антанайтис.

Член комитета Виталиюс Гайлюс был удивлен заявление о том, что будет меньше мотивации использовать литовский язык.

"Обоснуйте это заявление, если можете", - просил он.

"Мы все замечаем проникновение английского языка в нашу жизнь, все чаще пытаются предлагать названия компаний не на государственном языке. А тут мы еще ускорим этот процесс. Но у нас нет примеров, показывающих, что конкретный запрет кому-то мешал", - заметил Антанайтис.

"Я верю, что комиссия не слишком хорошо ознакомлена, поскольку она не занимается развитием бизнеса. В 2017 году 13% названий комиссия отклонила как неподходящие, поскольку сейчас при регистрации названия нужно согласовать его с комиссией. Примеры очень простые: Antique Store, Royal Boxing Club, Finwell, Global Trading Partner и т.д.", - перечислял Синкявичюс.

Антанайтис заметил, что все эти названия были ни литовскими, ни греческими, ни латинскими, поэтому комиссия их отклонила.

Это предложение Министерства экономики было зарегистрировано больше года назад. Парламент одобрил поправки в первом чтении в ноябре 2017 года. Этот вопрос был передан в Комитет по вопросам права и правопорядка. Но он не спешит с принятием поправок. Отрицательно эти поправки оценил и Комитет по вопросам образования, были замечания и Департамента права.

Сейчас комитет сделал в обсуждении поправок перерыв. К обсуждению этого вопроса вернутся в начале января.