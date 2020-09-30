В соответствии с проектом закона, который подготовил комитет, предлагают ужесточить действующий порядок. Предлагается запретить курение в общих помещениях многоквартирных домов, независимо от того, есть ли в доме некурящие, которые выступают против.

Также запрещается курение в крытых павильонах остановок, на детских площадках и в таких местах, где предоставляют услуги общепита на улице (около столиков на улице, в беседках и т.д.), за исключением специальных мест для курящих.

Председатель Партии свободы Аушрине Армонайте сказала, что это избыточный запрет и предлагала от него отказаться.

"Мы считаем такой запрет избыточным, поскольку сейчас заведения общепита и сами обычно предусматривают отдельные места для курящих. Также надо отметить, что этот запрет никак не скажется на снижение пассивного курения, поскольку, несмотря на то, что в кафе будут отдельные столики для курящих и некурящих, они будут находиться в том же пространстве на улице, и дым будет попадать туда, где сидят некурящие", - однако комитет не одобрил предложение отказаться от этих поправок.

В проекте также предлагается запретить курение на улице во время спортивных мероприятий и других мероприятий, для этого должны отводиться специальные места, кроме того, ввести запрет на балконах, лоджиях и террасах многоквартирных домов, если против этого выступает хотя бы один житель дома.

Предлагается сделать так, чтобы курящий гарантировал - табачный дым не должен попадать в помещение другого владельца здания (квартиры).

Если такой закон примет парламент, то заявитель должен указать контролирующим специалистам личные данные человека (имя и фамилию), который курит на балконе, террасе, лоджии и его адрес.

Закон вступил бы в силу с 2021 года.