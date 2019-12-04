По результатам опроса, проведенного Центром исследования общественного мнения и рынка Vilmorus, сейчас 5% барьер на выборах без проблем преодолели бы консерваторы, "крестьяне", соцдемы Гинтаутаса Палуцкаса и Партия труда. На грани – Движение либералов (4,9%) и "Порядок и справедливость" (4,6%).

По словам главы Vilmorus социолога Владаса Гайдиса, если планку снизят, в парламент пройдут Партия центра, "Благополучная Литва", Литовская партия социал-трудовиков, Партия свободы. Это было бы также хорошей новостью для Избирательной акции поляков Литвы, результаты которой зависят от активности электората.

Ястрамскис сказал, что количество попавших в парламент партий будет зависеть от самих выборов, ведь решающими будут и 0,5%.

"Мы можем разве что оглянуться назад – в 2008 г. был такой интересный случай, когда 3% барьер перешагнули 11 партий. В других выборах это существенно на результат не повлияло бы, может было бы на 1 партию больше", – сказал политолог.

Однако он предложил посмотреть на состав нынешнего парламента. Там 7 фракций.

"Никто не убедит меня как ученого в том, что в Литве большая идеологическая фрагментация, что нужно еще больше партий. Идеологически это неоправданно. Неоправданно и с точки зрения представления интересов. Нет групп общества, которые нужно еще активнее представлять. Пусть они нормально представляют интересы тех, которых сейчас должны представлять. Достаточно этого", – сказал Ястрамскис.

У ученого есть две гипотезы, почему "крестьяне" себе во вред поддерживают такое предложение.

"Главное – их уговаривают, а может даже шантажируют социал-"трудовики" и Наглис Путейкис, он в правящей коалиции и хочет попасть в парламент. Здесь есть и интерес поляков, ведь для них попадание в парламент – лотерея.

Другой вариант – они сами готовятся к самому черному сценарию. Если посмотреть назад на выборы, то увидим, что они получали по чуть больше 3%, например, на выборах 2012 г. (перед успехом в 2016 г.) они и 4% не набрали. Сами наверное пытаются подстраховаться, чтобы и в худшем случае хоть несколько представителей прошли в сейм, тогда они смогут выжить", – сказал Ястрамскис, которому такие действия логичными не кажутся.

"Даже ничего особенно не предпринимая у власти, не ругаясь с другими группами интересов, видя результаты выборов в ЕП, они могли бы получить 10% и на выборах следующего года. Если они снижают планку, значит, отдают эти мандаты небольшим партиям. Мне это кажется странным", – сказал политолог.

У нынешней политической системы в Литве много минусов – она побуждает фрагментацию и теряет много голосов, а нынешнее предложение, по мнению политолога, еще больше усугубит фрагментацию.

Уже сейчас в Литве есть 2,5 партии либералов- это Движение либералов, которым управляет Виктория Чмилите-Нильсен, Союз свободы Аушрине Армонайте и пока еще существует самостоятельный Литовский союз свободы (либералы) Артураса Зуокаса. Зуокас заявил, что на выборы пойдет вместе с объединением, которое создают с Ремигиюсом Шимашюсом и Арурасом Паулаускасом.

Есть в Литве и две социал-демократические партии – Гинтаутаса Палуцкаса и Гедиминаса Кикиласа. "Порядок и справедливость" раскололась на три части.

В правом крыле альтернативу Союзу отечества-Христианским демократам Литвы пытается создать Римантас-Йонас Даргис.

В таких условиях политолог считает проблемой не проходной барьер.

"Проблема в неумении наших политиков перешагнуть через личные амбиции, обиды и объединяться в партии по идеологическим взглядам. Это проблема, а не проходная планка. Если бы все либералы объединились, они бы получили 5%. Но сейчас в Литве каждый хочет иметь свою партию", – сказал Ястрамскис.

Напомним, что предложение главы "крестьян" Рамунаса Карбаускиса и главы Партии центра Наглиса Путейкиса снизить проходной барьер в парламент с 5 до 3% в минувший четверг поддержали 62 депутата, 44 были против, 5 воздержались.

Поправка была инициирована либералом Симонасом Гентвиласом. Мотив - уравнять регулирование парламентских и муниципальных выборов. На муниципальных выборах установлен 4% барьер для партий и 6% для коалиций.