В парламенте Литвы – предложение платить деньги жителям, которые не водят детей в детские сады

Депутаты предлагают корректировать планы правительства Литвы, связанные с помощью родителям, которые не водят детей в детские сады, и людям, которые ищут работу или лишились ее во время карантина.
По словам Кукурайтиса, с учетом того, что после объявления карантина в ноябре возможности трудоустройства в Литве значительно снизились, уровень безработицы составляет 16%, и того, что правительство намерено значительно сократить число людей, получающих пособие на поиск работы, предлагают облегчить условия получения работы.
Депутаты предлагают платить пособие на поиск работы тем лицам, которые лишились работы в течение года до начала карантина или объявления чрезвычайного положения.
По словам Томилинаса, целесообразно учесть всю сложность ситуации с управлением пандемией, и то, что правительство просило жителей, работающих удаленно, не водить детей в детские сады.
"Мы предлагаем платить пособие по болезни родителям, которые соблюдают рекомендацию, ведь фактически ситуация сейчас ничем не отличается от той, что была весной, когда детские сады были закрыты", – сказал Томилинас.
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