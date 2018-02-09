Вотум недоверия инициируется в связи с его предложением выплатить вознаграждение в размере 1000 евро человеку, который соберет информацию и напишет научную работу о "лицах еврейской национальности, убивавших людей, способствовавших их ссылкам и истязаниям".
"Это проактивный антисемитизм, потому что четко сформулирована задача для студентов - искать доказательства вовлечения в убийства или организацию ссылок людей одной национальности, конкретно - евреев. Это не академично, не этично, бесчеловечно, особенно с учетом трагической истории евреев Литвы", - утверждает Армонайте.
По ее словам, такими своими заявлениями Садаускас дискредитирует статус государственного служащего и института парламента Литвы, потому что контролера по академической этике и процедурным вопросам назначает парламент.
Как сказала депутат, литовское законодательство запрещает разжигание межнациональной розни, поэтому она инициирует обращение членов парламента к спикеру с просьбой освободить Садаускаса от занимаемой должности.
Закон о науке и высшем образовании предусматривает, что контролер по академической этике может быть снят с должности, если вотум недоверия подпишет больше половины всех парламентариев.
На встрече с Садаускасом в пятницу спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис призвал его уйти с должности, однако контролер заявил, что не намерен это делать.
"Человек увольняется, если он совершил что-то неправильное, негативное или плохое. (...) Я не считаю, что я оскорбил, обидел, кого-то унизил", - сказал Садаускас.
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