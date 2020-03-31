В парламенте Литвы диагностирован еще один случай коронавируса

Депутат Андрюс Палёнис подтвердил Delfi, что коронавирус диагностировали у его помощника. Сам министр сельского хозяйства сказал, что не контактировал с помощником больше двух недель, поэтому ему, скорее всего, не придется изолироваться.
В последний раз этот человек был на работе 17 и 20 марта. Он работал в I здании парламента, в западной части первого этажа (со стороны реки). Всех, кто работал в этой части парламента, получили личные сообщения. Сейчас собирают подробную информацию о контактах этого человека.
Сегодня эта часть парламента прошла дополнительную дезинфекцию.
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