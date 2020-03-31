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31 марта парламентскую канцелярию один из работников уведомил о том, что у него диагностировали коронавирус (COVID-19). Это уже второй случай заболевания коронавирусом в парламенте.
В парламенте Литвы диагностирован еще один случай коронавируса
© DELFI / Karolina Pansevič

Депутат Андрюс Палёнис подтвердил Delfi, что коронавирус диагностировали у его помощника. Сам министр сельского хозяйства сказал, что не контактировал с помощником больше двух недель, поэтому ему, скорее всего, не придется изолироваться.

В последний раз этот человек был на работе 17 и 20 марта. Он работал в I здании парламента, в западной части первого этажа (со стороны реки). Всех, кто работал в этой части парламента, получили личные сообщения. Сейчас собирают подробную информацию о контактах этого человека.

Сегодня эта часть парламента прошла дополнительную дезинфекцию.

ru.DELFI.lt
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