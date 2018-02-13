Четверо "крестьян" и трое консерваторов с ноября хотят запретить изготовление и продажу пищевых продуктов, игрушек и других товаров для детей и подростков, дизайн которых имитирует алкогольные напитки или их тару. Если парламент это одобрит, то с прилавков пропадут, например, детское шампанское, конфеты в бутылках.

Это нужно, чтобы дети реже видели вещи, связанные с алкоголем, которые побуждают его употребление. Один из авторов поправок Аста Кубилене предлагала нечто подобное в конце 2016 года, но потом отозвала свое предложение.

Консерватор Арвидас Анушаускас предлагает запретить продажу слабых алкогольных напитков в пластиковой таре больше 0,5 л. Кроме того, и магазинов хотят вытеснить крепкие алкогольные напитки и алкоголь в небольшой одноразовой таре.

Депутат зарегистрировал поправки к закону о контроле над алкоголем и предлагает запретить продажу пива, ферментированных напитков и алкогольных коктейлей в таре больше 0,5 л, за исключением тех случаев, когда речь идет о стеклянной, керамической, деревянной или металлической таре.

Также предлагают запретить продажу алкоголя в таре с отрывными крышками. Обычно это тара до 100 г.

Сейчас закон разрешает продавать алкогольные напитки крепостью 7,5% и более в таре до 1 л.

Похожие поправки в январе регистрировали консерваторы. Аналогичные поправки консерваторы предлагали весной 2017 года, но тогда парламент их не одобрил.

Тогдашний глава Комитета по вопросам здравоохранения Агне Ширинскене сказала, что запрет таких напитков ограничит импорт, поэтому такие запреты надо согласовать с Евросоюзом.

DELFI уже сообщал, что с 1 января в Литве действуют новые законы - увеличен возрастной ценз - алкоголь могут покупать только лица старше 20 лет.

Кроме того, было сокращено время продажи алкоголя – с 10 до 20 ч. в рабочие дни и субботу и с 10 до 15 ч. - в воскресенье.