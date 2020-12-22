"Я вызвал полицию, поскольку возможно нарушение правил. Какой мы демонстрируем пример, если в парламенте разрешаем нарушать режим самоизоляции", – сказал журналистам "крестьянин" Дайнюс Гайжаускас.
Во вторник во время принятия бюджета на 2021 год Кащюнас работал в зале заседания из кабинки для переводчиков. Он сказал, что так хочет защитить коллег, поскольку он, возможно, контактировал с больным COVID-19.
Гайжаускас сказал Delfi, что он позвонил в полицию.
"Когда я вижу нарушение, должен информировать полицию, чтобы она проверила факт и зарегистрировала его. Сейчас когда ситуация напряженная, жителей просят не выходить из дома, закрывают бизнес, ограничивают передвижение. А депутатам, особенно представителям большинства, ведь некоторые соцдемы и "крестьяне" сидят дома, в изоляции, создают условия", - сказал Гайжаускас.
"Если это преднамеренное нарушение, я прошу обратиться в полицию, чтобы был составлен протокол", – сказал депутат.
Полиция Вильнюсского округа подтвердила BNS, что получала информацию о том, что депутат нарушает правила самоизоляции. "В 13.51 ч. было получено сообщение о том, что депутат, который должен быть в самоизоляции, находится в зале заседания", – сказала представитель полиции Юлия Самороковская.
По ее словам, скорее всего, в парламент вышлют экипаж, возможно, Кащюнасу попытаются позвонить по телефону.
Кащюнас сказал, что он не получал из НЦОЗ сообщения о том, что должен изолироваться, однако по собственной инициативе решил держаться от коллег подальше. Депутат также сдал тест на коронавирус и 21 декабря утром получил отрицательный ответ.
Он сказал, что пришел на работу в парламент пешком и согласовал с канцелярией возможность уединенного голосования.
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