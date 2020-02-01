В парке Виюнеле цвели сакуры и растут нарциссы

Теплая зима в этом году не перестает удивлять – в начале января в Друскининкай цвели сакуры, а в последние дни месяца появились ростки нарциссов. Обычно такое бывало в конце марта-начале апреля.
Первые 130 000 нарциссов в этом парке посадили осенью 2011 года. В прошлом году сообщалось о 0,5 млн. цветов в парке Виюнеле.
Пешеходная тропа, ведущая от озера Друсконис к пруду Виюнелё, в прошлом году получила название аллее Бронисловаса Лубиса. По инициативе вдовы Лубиса Лиды Лубене на аллее посадили сакуры.
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