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В Друскининкай, в парке Виюнеле, где ежегодно проводят праздник цветения нарциссов, из земли поднимаются ростки нарциссов.
Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke
Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke
© Romas Sadauskas - Kvietkevičius

Теплая зима в этом году не перестает удивлять – в начале января в Друскининкай цвели сакуры, а в последние дни месяца появились ростки нарциссов. Обычно такое бывало в конце марта-начале апреля.

Первые 130 000 нарциссов в этом парке посадили осенью 2011 года. В прошлом году сообщалось о 0,5 млн. цветов в парке Виюнеле.

Пешеходная тропа, ведущая от озера Друсконис к пруду Виюнелё, в прошлом году получила название аллее Бронисловаса Лубиса. По инициативе вдовы Лубиса Лиды Лубене на аллее посадили сакуры.

ru.DELFI.lt

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Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke Sakuros ir narcizai Vijūnėlės parke

В парке Виюнеле цвели сакуры и растут нарциссы

В Друскининкай , в парке Виюнеле, где ежегодно проводят...