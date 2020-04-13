aA
В Литве потеплело, а вместе с потеплением началось время миграции лягушек и жаб. Пути миграции проходят в некоторых популярных вильнюсских парках. Столичный муниципалитет каждую весну заботится о земноводных и устанавливает вдоль дорог защитные ограждения. В тех местах, где проходят миграционные пути, устанавливают специальные знаки и ограничивают движение транспорта, пишет madeinvilnius.lt.
Varlių gelbėjimas
Varlių gelbėjimas
© Lietuvos gamtos fondas

Миграция земноводных - это уникальное природное явление. В Европе немного таких зеленых столиц, как Вильнюс, где можно наблюдать это явление.

По словам специалистов, весной лягушки и жабы мигрируют к местам нереста. Часто земноводные гибнут под колесами автомобилей. Вдоль таких дорог оборудуют заграждения, лягушек собирают и в ведрах переносят на другую сторону дороги.

Дирекция Веркяйского и Павилнисского региональных парков каждый год устанавливает такие ограждения.

С 10 апреля по 1 мая ограничено движение в парке Вингис. Знак установлен в начале ул. Гележинё Вилко. Временно в парк Вингис может въезжать только обслуживающий транспорт.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Выздоровевший от коронавируса Мантас ждал звонка специалистов почти месяц (1)

"Поздравлений получил больше, чем на день рождения", –...

Историк об эпидемиях в ВКЛ: не хватало живых, чтобы похоронить мертвых

Нынешняя эпидемия, которая накрыла весь мир и в том...

FNTT: karantino laikotarpiu - nelegali prekyba gėlėmis, autodetalėmis, teikiamos grožio paslaugos

Нарушения во время карантина: нелегальная торговля цветами, деталями для авто (31)

Служба расследования финансовых преступлений в...

Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой: из-за ограничений ситуация может быть сложная (4)

Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой...

Профессор Касюлявичюс: понимаешь, что команда сделала все, но сегодня победа невозможна (14)

"Тяжело видеть, как COVID-19 забирает еще одну жертву,...

|Maža didelių žinių kaina