Миграция земноводных - это уникальное природное явление. В Европе немного таких зеленых столиц, как Вильнюс, где можно наблюдать это явление.
По словам специалистов, весной лягушки и жабы мигрируют к местам нереста. Часто земноводные гибнут под колесами автомобилей. Вдоль таких дорог оборудуют заграждения, лягушек собирают и в ведрах переносят на другую сторону дороги.
Дирекция Веркяйского и Павилнисского региональных парков каждый год устанавливает такие ограждения.
С 10 апреля по 1 мая ограничено движение в парке Вингис. Знак установлен в начале ул. Гележинё Вилко. Временно в парк Вингис может въезжать только обслуживающий транспорт.
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