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Либеришкский пруд стал еще одним центром притяжения. В нем поселилось множество лебедей – местные жители к такой картине уже привыкли, а у приезжих это зрелище буквально захватывает дух, пишет Sekundė.
R. Povilonio nuotr.
R. Povilonio nuotr.

Приезжие насчитали в пруду около 60 лебедей.

"Полное озеро лебедей. Их каждый год бывает много, но в этом году – собралось особенно много. Озеро стало белым. Очень красиво", – сказала глава местной общины Liberiškis Аурелия Банкаускайте.

Орнитолог Марюс Карлонас предполагает, что в Либеришкисе собираются лебеди, которые не высиживают птенцов.

R. Povilonio nuotr.
R. Povilonio nuotr.

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