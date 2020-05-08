Приезжие насчитали в пруду около 60 лебедей.

"Полное озеро лебедей. Их каждый год бывает много, но в этом году – собралось особенно много. Озеро стало белым. Очень красиво", – сказала глава местной общины Liberiškis Аурелия Банкаускайте.

Орнитолог Марюс Карлонас предполагает, что в Либеришкисе собираются лебеди, которые не высиживают птенцов.