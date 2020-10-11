В Паневежском районе появилось "телефонное" дерево

Недалеко от Берчунай, перед Смильтинским фольварком, дикая груша украшена не только мелкими плодами. На ее ветвях – коллекция самых разных телефонных аппаратов: от советских стационарных до смартфонов. Автор идеи - предприниматель Гедиминас Амбрашка. Он считает, что это место - познавательно для молодого поколения, которое в глаза не видело старые аппараты, как стационарные с диском, так и кнопочные.

Такую идею Амбрашке продиктовала сама жизнь. Его основное занятие - аренда байдарок, а его клиенты нередко роняют телефоны в воду. Большую часть аппаратов после "купания" починить уже нельзя. Так у предпринимателя появилась коллекция "телефонов-утопленников".

"Один из клиентов посоветовал как-нибудь их использовать. Вот и родилась идея повесить их на дерево", - сказал предприниматель.

Другие телефоны принесли друзья и знакомые, многие поделились старыми аппаратами, хранившимися в сараях и на чердаках.

Амбрашка сказал, что на дереве висят около 130 сотовых телефонов, несколько десятков зарядных устройств, трубок от стационарных телефонов. На специальной скамье стоят старые стационарные телефоны с диском или несколькими кнопками.

Здесь можно увидеть почти полную эволюцию телефонных аппаратов.

"Молодежи сложно осознать, что были и такие телефоны, с которых нельзя было звонить, можно было лишь ответить на звонок", – улыбается автор идеи.

Это не единственное уникальное дерево в Паневежском районе. В самом центре города, на ул. Бирутес, есть дерево ключей. Это ясень, на стволе которого можно увидеть тысячи ключей, его еще называют деревом справедливости (ищущие справедливости могут прибить к дереву ключ или колокольчик).

Это идея художника Альгирдаса Йонушиса. Такое решение было принято ради спасения дерева, его планировали спилить.

"Так его никакая пила не возьмет, ключей у нас было много – здесь когда-то стояла советская военная часть, мы их там собирали. В одном месте мы даже нашли коробку, в которой было 70 ключей. Все их и повесили на ствол дерева", – рассказал Йонушис, заметив, что на дереве сейчас около 6000 ключей.