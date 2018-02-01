После того как родители осмотрели окрестности усадьбы, они обратились в Единый центр помощи. На место происшествия съехалась полиция, кинологи с собаками, врачи скорой помощи и пожарные-спасатели.

Специалист Главного комиссариата полиции Паневежского округа Раса Галкаускене сказала DELFI, что ребенка ищут многочисленные наряды полиции.

"Вчера поиски велись до 3 ч. ночи, позже из-за темноты их остановили. Сегодня с рассветом поиски продолжились. На место съехались полицейские, в поисках ребенка они осматривают берега реки", – сказала собеседница.

Полиция проверяет все версии исчезновения малыша. Однако проверяют основную - мальчик мог упасть в реку, которая протекает рядом с усадьбой.

По словам Галкаускене, полиция осматривает реку, разбивает территорию поиска на квадраты. По ее словам, делают все, чтобы поиски были как можно более интенсивными.

"В поисках участвуют и дополнительные наряды полиции, а также работают те, у кого закончилась смена. Остались и те полицейские, смена которых закончилась ночью, – сказала пресс-секретарь. – Едут на место происшествия и те, у кого начинается смена. Если не будет вызовов, они будут искать ребенка, когда поступит вызов, поедут в указанное место".

В социальной сети Facebook люди делятся информацией об исчезновении маленького Рокаса. Люди собираются группами и прочесывают территорию. По словам Галкаускене они сами в среду присоединились к работе полиции.

"Волонтеры вели поиск в темное время суток. Вчера вечером они сами присоединились к полиции и часть ночи работали вместе. Пока мы не обращаемся за помощью к волонтерам", – сказала собеседница.

Однако в социальной сети люди с раннего утра делились картами и информацией о том, где планируют искать Рокаса.

"Доброе утро, кто ночью прочесывал территорию, дополните карту записями, ее может редактировать каждый. Я указал, сколько мест наша группа осмотрела, есть информация других групп, чтобы не пришлось ходить по полям, узнайте, где примерно надо искать. Обязательно обращайте внимание на мостики, где много камыша, он там может быть. Те, кто продолжит поиск утром, помогут всем", – писал один из участников поисков.

Полицейские указали, что ничего не знают о действиях волонтеров сегодня.

"Поскольку мы не просили о помощи в конкретном месте, значит, они делятся своей информацией", – сказала Галкаускене.

По ее словам, вертолет еще не был поднят, однако со вчерашнего вечера просят, чтобы его прислали.

"Уже вчера просили прислать вертолет, сразу, как только сообщили о происшествии, но, к сожалению, из-за неблагоприятных погодных условий он не может вылететь", – сказала Галкаускене.

Несмотря на то, что ребенок пропал 31 января, люди не теряют надежды. Полиция также говорит, что ищет пропавшего ребенка, жив ли он - покажет время.