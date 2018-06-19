Представитель Паневежского отделения ССР Рита Шкутене подтвердила, что сотрудники ССР сейчас находятся в мэрии и проводят необходимые процессуальные действия.
Никаких подробностей Шкутене не представила, сказано, что вскоре будет представлена вся связанная с расследованием информация.
Директор Паневежской мэрии Римантас Паужа на звонки журналистов не отвечает.
"Расследование связано с деятельностью мэра (Ритиса-Миколаса Рачкаускаса - DELFI)", – сказала BNS пресс-секретарь ССР Рената Эндружите.
ССР подозревает, что в мэрии были случаи злоупотребления служебным положением и давали незаконные указания работникам администрации, чтобы создать благоприятные условия для участвующих в конкурсах на госзакупки компаний.
Подозревают, что за помощь могли давать взятки.
По данным ССР, обыски проводили в домах и на рабочих местах подозреваемых, в мэрии и офисов некоторых компаний изъяли необходимые документы.
Сотрудники ССР оставили на рабочем месте главу администрации Римантаса Паужу, об этом BNS сказал вице-мэр Пятрас Луоманас. По словам Луоманаса, они вместе должны были ехать на встречу в Соцмин.
"Он остался в мэрии, потому... ничего не сказал, только сказал, что нельзя опаздывать, поскольку встреча назначена на 10 ч., сказал – нет, езжайте без меня. Да, так и сказали сотрудники", – сказал BNS Луоманас.
телефон мэра Рачкаускаса выключен. Рачкаускас - представитель движения "Повилас Урбшис за список ВМЕСТЕ".
Из-за разногласий с Урбшисом из списка ушли почти вся фракция в мэрии, включая мэра.
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