19 июня, утром, сотрудники Службы спецрасследований (ССР) посетили Паневежскую мэрию. Пока неизвестна цель и причина такого визита, пишет портал Jūsų Panevėžys.
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Представитель Паневежского отделения ССР Рита Шкутене подтвердила, что сотрудники ССР сейчас находятся в мэрии и проводят необходимые процессуальные действия.

Никаких подробностей Шкутене не представила, сказано, что вскоре будет представлена вся связанная с расследованием информация.

Директор Паневежской мэрии Римантас Паужа на звонки журналистов не отвечает.

"Расследование связано с деятельностью мэра (Ритиса-Миколаса Рачкаускаса - DELFI)", – сказала BNS пресс-секретарь ССР Рената Эндружите.

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ССР подозревает, что в мэрии были случаи злоупотребления служебным положением и давали незаконные указания работникам администрации, чтобы создать благоприятные условия для участвующих в конкурсах на госзакупки компаний.

Подозревают, что за помощь могли давать взятки.

По данным ССР, обыски проводили в домах и на рабочих местах подозреваемых, в мэрии и офисов некоторых компаний изъяли необходимые документы.

Сотрудники ССР оставили на рабочем месте главу администрации Римантаса Паужу, об этом BNS сказал вице-мэр Пятрас Луоманас. По словам Луоманаса, они вместе должны были ехать на встречу в Соцмин.

"Он остался в мэрии, потому... ничего не сказал, только сказал, что нельзя опаздывать, поскольку встреча назначена на 10 ч., сказал – нет, езжайте без меня. Да, так и сказали сотрудники", – сказал BNS Луоманас.

телефон мэра Рачкаускаса выключен. Рачкаускас - представитель движения "Повилас Урбшис за список ВМЕСТЕ".

Из-за разногласий с Урбшисом из списка ушли почти вся фракция в мэрии, включая мэра.

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