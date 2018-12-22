

В этом году ребята сделали 100 кормушек для птиц и подарили их горожанам. Кормушки люди разобрали в течение 5 минут, пожертвовав больше 70 евро.

Эти деньги были переданы мальчику из Паневежской школы для глухих и слабослышащих.

Учитель Ромас Купчинскас, который помогает ребятам мастерить кормушки, сказал, что ребята сделали 100 кормушек, а акция получила название "100 трехцветных кормушек".

"Их горожанам дарили по случаю 100-летия Литвы. Как и в прошлом году, горожане во время акции жертвовали деньги, их передали мальчику из школы для глухих и слабослышащих. Мы отвезли ему эти деньги. Кстати, мы пытались подсчитать, сколько кормушек было сделано за все время существования этой акции, точное количество не назову, но их было почти 3000", – сказал Купчинскас.