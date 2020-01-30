Сегодня утром в Паневежский окружной суд пришел единственный обвиняемый. Тадас Янкунас (2000 г.р) обвиняется в убийстве 17-летнего Д.Г., совершенном 10 декабря 2017 года.
Судья Дануте Швитинене.
Янкунаса подозревают в предумышленном убийстве.
"Убийца нанес один удар в шею", – указала прокуратура.
По данным прокуратуры, подозреваемого сразу не смогли установить.
Рабочая группа работала почти полгода, только после этого был задержан подозреваемый, тогда еще несовершеннолетний Янкунас.
По данным прокуратуры, жертва и подозреваемый жили в одном квартале.
Прокурор подчеркнул, что орудие убийства не найдено.
Расследование велось почти два года. За это время опросили больше 120 свидетелей, назначили экспертизы, их выполнение затянулось.
Дело состоит из 22 томов. Подозреваемый воспользовался своим правом и давать показания отказался.
Напомним, что убийство было совершено 10 декабря 2017 года во дворе многоквартирного дома. Убитому гимназисту было 17 лет. Он в поле зрения полиции не попадал.
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