Delfi связался с Паневежским отделением Государственной службы по правам детей и усыновлению. Пресс-секретарь отделения Рута Рачкаускене поблагодарила жителей дома, которые нашли младенца и вызвали скорую.

"Спасибо тем людям, которые не были равнодушными и вызвали полицию. Полиция информировала нас. Мы уже общались с врачами, выясняли, как себя чувствует подкидыш. Все обстоятельства происшествия выясняет полиция, она занята и поиском родителей. Самое главное, что младенец находится в безопасности, насколько мы знаем, его состояние удовлетворительное", – сказала Рачкаускене.

Сейчас младенец находится в Паневежской больнице. Представитель больницы Витаутас Ряубишкис сказал, что он находится под присмотром врачей.

"Могу лишь сказать, что младенец у нас, врачи наблюдают за ним, выполняют необходимые исследования, его состояние стабильное, но непростое. Причина - переохлаждение", - сказал Ряубишкис.

Представитель полиции Тадас Мартинайтис сказал, что сейчас ищут биологических родителей младенца.

"Да, за такие действия грозит уголовное дело – по 158 ст., за это грозит штраф, арест или лишение свободы на срок до двух лет. Конечно, ситуация может измениться, поскольку состояние ребенка тяжелое, но стабильное. Пока начато расследование по этой статье, но неизвестно, может, у матери послеродовая депрессия или что-то еще. Может, она и сама найдется. Но пока родители неизвестны", – сказал Мартинайтис.