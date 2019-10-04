Во время замены лампочки и плафона рабочие решили не пригонять подъемник, а воспользоваться экскаватором. Одного из рабочих в ковше подняли наверх, чтобы он мог починить фонарь.

Фотографии в редакцию прислала жительница города Дануте. По ее словам, до несчастья был лишь один шаг – рабочий находился на высоте около трех метров.

"Если бы ковш сместился, человек вниз упал бы вниз головой. И шлем ему, я думаю, не помог бы, такие действия небезопасны и являются нарушением техники безопасности", – сказала Дануте.

Это подтвердила и инспектор Паневежского отдела Государственной инспекции по труду Снегина Повилонене.

"На фото видно, что рабочего в ковше подняли на значительную высоту. Это опасно, до несчастья всего один шаг. Так организовывать работу нельзя. Несмотря на шлем, от травм он не спасет. За такие опасные работы и в случае несчастья компании грозит штраф от 80 до 810 евро", – сказала Повилонене, которая намерена выяснить, рабочие какой компании чинили фонарь.