На православном кладбище в Паневежисе перезахоронены останки 55 человек, обнаруженных при реконструкции улицы Й.Тильвитиса.
Palaidoti palaikai, rasti vykdant gatvės remontą
© Portalo „Jūsų Panevėžys“ nuotr.

Они были обнаружены в июне прошлого года, сообщает BNS со ссылкой на мэрию города.

"Могилы 55-ти скончавшихся и их фрагменты были обнаружены при детализации археологических исследований. На территории бывшего православного кладбища археологи обнаружили останки 27 мужчин, 12 женщин, 2 подростков, 8 детей и 2 новорожденных. Эти люди жили в XVII-XIX веках" , – рассказал археолог Краеведческого музея Довилас Петрулис.

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По его словам, археологи также обнаружили характерные для православных кресты, останки гробов и гвоздей. Эти находки позволяют установить принадлежность останков.

Предполагается, что бывшее кладбище старообрядцев было упразднено в XIX веке, по нему была проложена дорога.

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