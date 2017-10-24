Они были обнаружены в июне прошлого года, сообщает BNS со ссылкой на мэрию города.
"Могилы 55-ти скончавшихся и их фрагменты были обнаружены при детализации археологических исследований. На территории бывшего православного кладбища археологи обнаружили останки 27 мужчин, 12 женщин, 2 подростков, 8 детей и 2 новорожденных. Эти люди жили в XVII-XIX веках" , – рассказал археолог Краеведческого музея Довилас Петрулис.
По его словам, археологи также обнаружили характерные для православных кресты, останки гробов и гвоздей. Эти находки позволяют установить принадлежность останков.
Предполагается, что бывшее кладбище старообрядцев было упразднено в XIX веке, по нему была проложена дорога.
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