Они были обнаружены в июне прошлого года, сообщает BNS со ссылкой на мэрию города.

"Могилы 55-ти скончавшихся и их фрагменты были обнаружены при детализации археологических исследований. На территории бывшего православного кладбища археологи обнаружили останки 27 мужчин, 12 женщин, 2 подростков, 8 детей и 2 новорожденных. Эти люди жили в XVII-XIX веках" , – рассказал археолог Краеведческого музея Довилас Петрулис.

По его словам, археологи также обнаружили характерные для православных кресты, останки гробов и гвоздей. Эти находки позволяют установить принадлежность останков.

Предполагается, что бывшее кладбище старообрядцев было упразднено в XIX веке, по нему была проложена дорога.