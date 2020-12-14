В Паневежисе парикмахеры будут работать до полуночи

До среды большая часть парикмахеров будет работать до полуночи, чтобы принять как можно больше клиентов.

Глава студии Oranžinis stilius Аушра Виткувене сказала, что с ограничениями она согласна, но ввести их надо было раньше.

"На самом деле, могли запретить с понедельника, ведь сейчас ситуация еще хуже. Поток огромный, поэтому сложно после каждого клиента все продезинфицировать, проветрить. Но мы делаем все, что требуется", – сказала она.

По словам Виткувене, люди идут не только потому, что скоро праздники.

"Основные клиенты – мужчины. Женщины часто могут потерпеть, но мужчины не могут и не хотят ходить заросшими", – сказала парикмахер, признав, что будут работтаь до ночи, чтобы принять как можно больше клиентов.

Основатель мужской парикмахерской Egoisto Barber Shop Аудрюс Поцюс сказал, что настроение мрачное.

"Да, мрачное, ведь сейчас такое время, когда бывает очень много клиентов. А тут перед праздниками все закрывают… Очень неподходящее время. Может, лучше было бы, чтобы закрыли раньше, а сейчас открыли", – сказал он.

"Мы работаем с 6 ч. утра до 24 ч. Кто-то будет работать сегодня и до 1 ч.", – сказал предприниматель, заметив, что клиенты звонили без перерыва.

"Все хотят успеть. Даже кресло пришлось брать в аренду, чтобы мы могли принять всех желающих. Мы соблюдаем все требования безопасности и дистанцию. Одновременно в разных помещениях стригут 4 клиентов. На одного человека получается 10 кв. м. Я думаю, в магазине больше риска заражения, чем в парикмахерской", – сказал Поцюс.

Косметолог Мигле Шалкаускайте также сказала, что будет работтаь дольше - до 24 ч., а завтра с 7 ч до 24 ч.

"Клиенты звонят и пишут до сих пор. Их не пугает и время 23 ч. Я рада, что желающих много, но всех принять физически невозможно", – сказала специалист, которая заметила, что введенные ограничения необходимы.