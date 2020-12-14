В Паневежской больнице сейчас находятся 160 пациентов с ковидом.

"68 пациентов получают кислородное лечение, в реанимации находятся 12 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 4 пациентов. Коронавирусом болеют трое детей. Кроме того, за выходные COVID-19 заболели две роженицы", – информировал директор больницы Арвидас Скорупскас.