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Паневежская полиция разыскивает пропавшего без вести молодого человека, работника Республиканской паневежской больницы, пишет Sekundė.
В Паневежисе без вести пропал работник местной больницы
© JP / Rimvydas Ančerevičius

По словам пресс-секретаря больницы Витаутаса Ряубишкиса, 31-летний работник операционного отделения не явился на работу 4 августа утром. Коллеги позвонили его отцу.

Отец заверил, что молодой человек ушел из дома в 6.50 ч, и отправился на работу.

"Мы искали его всеми возможными способами, по всем каналам, не раз звонили отцу, но никаких вестей не получили. Мы обратились в полицию. Все обеспокоены", – сказал Ряубишкис.

Полиция расследует обстоятельства.

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